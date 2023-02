Jacobs sconfitto da Ceccarelli ai Campionati italiani di atletica indoor ad Ancona. Secondo Barontini (800). Bene la fanese Pagliarini

ANCONA - Uno spettacolo lungo 60 metri con un finale che non ti aspetti: il campione olimpico (mondiale ed europeo nei 60 metri) Marcell Jacobs battuto dal massese Samuele Ceccarelli sulla pista indoor di Ancona. Questione di millesimi, chiariamo: 6.54 per Ceccarelli (terzo in Europa, con questo tempo, in stagione), 6.55 per Jacobs (tempo da podio, per intenderci, anche in Europa). Una sconfitta che fa rumore agli Assoluti italiani, ovviamente, anche se per Ceccarelli si tratta di un tempo fantastico dopo essere andato a scheggia dall'inizio alla fine della pista. Jacobs, in corsia, era proprio al fianco di Ceccarelli: è stato uno stimolo in più e l'immagine plastica di un passo in più avuto dal talento dell'Atletica Firenze Marathon (che il mese scorso aveva già timbrato la miglior prestazione mondiale stagionale al coperto). L'allievo che supera il maestro.

«Mi mancano le parole, io e Jacobs siamo su due pianeti diversi: per me è una gioia incontebile il mio primo titolo italiano» ha detto Ceccarelli. Per Jacobs l'ombra di un infortunio muscolare nel finale.

«Devo solo fare tanti complimenti a Samuele - ha detto Jacobs - ha fatto una gara eccellente, lo ha meritato. Gli ho detto di guardare a Istanbul: ci sarà da divertirsi, con quel tempo è da finale. Ovviamente brucia perché è il primo titolo italiano che perdo dopo non so quanti anni, ma non smetterò mai di mettermi in gioco. Ci sono ancora tante cose tecniche da sistemare, in batteria era una corsa totalmente diversa. Devo rivedere la finale, ma se ci fosse stato un 100 metri mi sarei fermato. Ero in una condizione di corsa che ha evidenziato un problema da qualche parte, vorrei capire dove»

La batteria e l'attesa

Jacobs, in batteria eliminatoria, aveva segnato un 6.56 in scioltezza. E con ampi margini di miglioramento. Marcell Jacobs si era qualificato così per la finale dei 60 metri ai Campionati Indoor di Atletica ad Ancona. Dietro di lui, a livello temporale, in un'altra batteria, c'era il massese Ceccarelli con 6.60.

L'abbraccio con Tamberi

«A malincuore ho deciso di non fare la stagione indoor - ha detto capitan Tamberi, padrone di casa ad Ancona, nella foto Fidal Grana/Fidal - vglio tuttele energie pe rio mondiale outdoor. Devo stare calmo e concentrarmi sui miei obiettivi. Bravissimi nell'alto, sia Stronati (record italiano juniores) che Sottili. Jacobs? Ho urlato vai Marcell... Lui sa... Grande fluidità, bello».