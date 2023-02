Rocco Siffredi, selfie con Tamberi al PalaIndoor di Ancona e tifo per il figlio Leonardo (che si è qualificato per la finale)

ANCONA - A suo modo è un atleta di lungo corso. Rocco Siffredi, 58 anni, era oggi tra gli spettatori del Palaindoor di Ancona per gli Assoluti di Atletica Leggera Indoor. Il tempo di fare un selfie con il campione olimpico (e padrone di casa) Gianmarco Tamberi e poi occhi puntati solo suo figlio Leonardo Tano, 23 anni, vincitore della prima batteria 60 metri ostacoli con 7.88 (il personale è 7.87).

In batteria il miglior tempo è stato però di Paolo Dal Molin (Fiamme Oro). Il bronzo europeo indoor ha stampato un 7.54 in a soli tre centesimi dal suo record italiano di dieci anni fa agli Euroindoor di Goteborg (7.51): soltanto in quell’occasione, quando vinse la medaglia d’argento continentale, ha corso più veloce di così. Attualmente è il quarto tempo in Europa dell’anno. Distanti, almeno in batteria, tutti i rivali: Lorenzo Simonelli (Esercito) 7.86, Leonardo Tano (Atl. Meneghina) 7.88, Hassane Fofana (Fiamme Oro) 7.90. È Elisa Di Lazzaro a timbrare il miglior crono delle batterie dei 60hs al femminile. L’azzurra dei Carabinieri ha eguagliato il primato personale di 8.11, un centesimo più veloce di Nicla Mosetti (Bracco Atletica) che si esalta nel primo round e scende a 8.12, un decimo secco di progresso, entrando nella top ten italiana di sempre al decimo posto. A seguire Veronica Besana (Atl. Lecco Colombo Costruzioni) con 8.13, Giada Carmassi (Atl. Brugnera Friulintagli) con 8.19 e Luminosa Bogliolo (Fiamme Oro, 8.28).

Gli altri risultati

Riccardo Meli (Fiamme Gialle), 46.38 nella batteria dei 400, venti centesimi di miglioramento per scalare le liste italiane alltime fino al settimo posto. A questo punto, a maggior ragione, è il siciliano l’uomo da battere nella finale di domani. Tra le donne Ayomide Folorunso (Fiamme Oro) ha segnato il miglior tempo delle batterie con 52.69 e nel riepilogo complessivo prevale su Eleonora Marchiando (Carabinieri, 52.84 PB).

Jacobs in allenamento. Foto Grana/Fidal

L'attesa per domenica

Domani, dalle 9.30, in palio altri 17 titoli italiani. La gara più attesa è certamente quella dei 60 metri con il campione olimpico dei 100 e della 4x100 Marcell Jacobs, oro mondiale ed europeo della specialità, nonché primatista continentale (6.41 a Belgrado nel 2022). L’azzurro delle Fiamme Oro sarà in batteria alle 16.50 per qualificarsi alla finale delle 17.35, con il duplice obiettivo di centrare la terza vittoria tricolore consecutiva nei 60 e di migliorare lo stagionale di 6.57 corso due volte, prima a Lodz il 4 febbraio e poi a Liévin mercoledì. I rivali più pericolosi, Samuele Ceccarelli (Atl. Firenze Marathon, 6.58) e Roberto Rigali (Bergamo Stars, 6.62). In pista anche le finali degli 800 con il duello tutto Fiamme Azzurre tra Eloisa Coiro ed Elena Bellò, e al maschile il confronto tra Catalin Tecuceanu (Silca Ultralite Vittorio Veneto, presto in Fiamme Oro), Simone Barontini (Fiamme Azzurre) e Federico Riva (Fiamme Gialle), i 3000 metri con Ludovica Cavalli (Aeronautica) in pole tra le donne, Ossama Meslek (Atl. Vicentina) e Pietro Riva (Fiamme Oro):