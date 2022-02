Jacobs al Palaindoor dà spettacolo sui 60 metri agli assoluti

ANCONA - Marcell Jacobs, campione olimpico a Tokyo sui 100 metri e nella stafgfeta 4x100 sta per scendere in pista al Palaindoor di Ancona per disputare i 60 metri dei campionati italiani indoor, alle 16.40 è in programma la batteria alle 17.30 la finale. Si tratta della prima gara che il velocista italiano disputa sul suolo italiano dopo praticamente 8 mesi, infatti Jacobs non gareggia in Italia da ben prima della partenza per Tokyo, nel luglio scorso. C'è quindi molta attesa anche perché si corre praticamente a casa di Gimbo Tamberi, anche lui fresco campione olimpico nel salto in alto. I due campioni si sono già salutati durante la prima giornata dei campionati, oggi lo faranno di fronte al pubblico, anche se la Fidal ha messo in vendita, per la giornata, solo 285 biglietti, andati ben presto esauriti. Ad Ancona attesa anche per Simone Barontini, il beniamnono di casa, che cerca il suo sesto titolo negli 800 metri e magari anche il pass per i campionati mondiali indoor di Belgradfo

© RIPRODUZIONE RISERVATA