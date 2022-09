Pesaro, Jacobs e Malagò al matrimonio di Gimbo Tamberi e Chiara Bontempi: «Sono super uniti. Ora aspettiamo i figli»

PESARO - Nessuno scatto alla risposta, anzi. L'auto rallenta, il finestrino si abbassa e il sorriso in HD di Marcell Jacobs saluta i curiosi fuori dal cancello: «Sono veramente felice per Gimbo e Chiara. Il loro è un amore che va avanti da tantissimi anni. Lei lo segue ounque, si vede che sono super uniti» sorride l'invitato speciale, l'uomo più veloce delle ultime Olimpiadi, prima di varcare la soglia Villa Imperiale. Il matrimonio tra Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi, evento vip dell'anno per le Marche, si è celebrato oggi a Pesaro. In perfetto ritardo: doveva essere alle 17, è stato posticipato alle 18. Tra i 190 invitati alcune delle star più luminose del firmamento sportivo mondiale: da Marcell Jacobs - medaglia d'oro alle Olimpiadi e ai recenti Europei di atletica leggera - all’altista qatariota Mutaz Barshim, che ha condiviso l’oro a Tokyo con Gimbo. Il campione del Qatar ha postato una divertente storia su Instagram in cui qualcuno stirava la sua camicia bianca da cerimonia. Filippo Tortu, vincitore della 4x100 ai Giochi di Tokyo, era emozionatissimo: «Sì, perché li conosco da una vita. Una bellissima giornata». E pazienza se la pioggia si è alternata alle nuvole: il sole era dentro Villa Imperiale.

L'arrivo degli invitati

Nessuna dichiarazione da Bebe Vio, campionessa paralimpica di fioretto. Non poteva certo mancare il mezzofondista anconetano Simone Barontini, che proprio martedì a Rovereto ha fissato il proprio record personale. Presente anche il presidente del Coni Giovanni Malagò che, reduce dal matrimonio di Federica Pellegrini e dell'allenatore pesarese Matteo Giunta), ormai ha una certa dimestichezza con la materia e guarda già oltre: «Felicità, aspettiamo i figli: promettono bene, molto bene»

Ricci gran cerimoniere

Gran cerimoniere, visto che le nozze erano civili, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci: «Una bella opportunità per la nostra terra. Tamberi è un grande campione conosciuto in tutto il mondo. Siamo molto contenti che Gimbo e la moglie si siano innamorati di Villa Imperiale, un luogo fantastico». Tra gli ospiti anche il vicepresidente della Regione Marche (Tamberi è testimonial social per le Marche), Mirco Carloni.