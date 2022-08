ANCONA - Ci siamo, il grande giorno è arrivato. Il “sì” verrà sussurrato nella splendida cornice di Villa Imperiale, a Pesaro. Appuntamento alle 17 per l’evento vip dell’anno, il matrimonio tra Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi. Tra i 190 invitati ci saranno alcune delle star più luminose del firmamento sportivo mondiale, da Marcell Jacobs - l’uomo più veloce del pianeta alle ultime Olimpiadi - all’altista qatariota Mutaz Barshim, che ha condiviso l’oro a Tokyo con Gimbo, da Filippo Tortu, vincitore della 4x100 ai Giochi di Tokyo a Bebe Vio, campionessa paralimpica di fioretto. Non poteva certo mancare il mezzofondista anconetano Simone Barontini, che proprio martedì a Rovereto ha fissato il proprio record personale. E ci sarà pure Giovanni Malagò, presidente del Coni.

Il legame

Gimbo, emozionatissimo, ha voluto ribadire sui social il legame con la sua terra, anche se la scelta della location per il rito civile non è ricaduta su Ancona, ma su Pesaro. «Ebbene sì, è arrivato il grande giorno - ha scritto, lui che è testimonial per le Marche sui social -. Mi sposo e lo faccio nella provincia di Pesaro-Urbino. Non ho mai avuto dubbi se fare il mio matrimonio nelle Marche, l’unica nostra grande indecisione è stata cercare di capire quale tra le mille favolose location scegliere». Un post corredato dalle foto in cui si ritrae mentre salta con il panorama di Urbino sullo sfondo. «A pochi chilometri di distanza, a Villa Imperiale di Pesaro - ha aggiunto - sarà uno dei giorni più importanti della mia vita!».



La storia

Difficile stilare una classifica dei momenti indimenticabili di Gimbo, in un anno solare cominciato e concluso con l’oro, dai Giochi di Tokyo agli Europei di Monaco. Le nozze, per il trentenne anconetano, sono il sigillo di una storia d’amore cominciata 13 anni fa. «Chiara è la donna della mia vita - ha confessato Tamberi -, è stata una figura fondamentale, soprattutto nei momenti più difficili: è il mio angelo custode, ha saputo starmi vicino come nessun altro al mondo, specie quando ho avuto l’infortunio a Montecarlo».



La cerimonia, blindatissima, comincerà alle 17. Ad unire in matrimonio Gimbo e Chiara, con rito civile, sarà il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. Il menù sarà tutto a base di pesce, incluso il mega-aperitivo dislocato in più postazioni che precederà la cena. I particolari del ricevimento sono stati curati nei minimi dettagli da Chiara: i preparativi la tengono impegnata da più di un anno, da quando - era il 16 luglio 2021 - il suo uomo le ha chiesto la mano nella splendida cornice di Numana, con un mazzo di cento rose rosse. Miss Tamberi, che ha voluto mantenere il segreto su molti particolari della cerimonia per non rovinare la sorpresa ai quasi 200 ospiti, ieri sui social ha mostrato alcune immagini del suo intimo da sposa, rigorosamente bianco.



Gimbo, invece, ha pubblicato uno dei tanti messaggi di auguri arrivati, quello di Roberta Armani, nipote e manager di Giorgio Armani: «Auguri per il vostro salto in alto più importante della vita». Un chiaro indizio sullo stilista del suo abito dello sposo. Al suo fianco, al momento del sì, ci saranno il fratello Gianluca e gli amici storici, Massimo e Matteo. Il testimone di Chiara, invece, sarà il fratello minore Pierfrancesco. Tutto pronto anche per il viaggio di nozze: dalle Maldive a Bali, passando per Singapore. Un tour da sogno, il meritato riposo del campione. E della donna che le è sempre stata accanto, anche nella (rara) cattiva sorte.