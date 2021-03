La Lube in palestra con la mascherina per evitare altri contagi

CIVITANOVA - Cucine Lube in palestra, anche con la mascherina, pur di prepararsi in maniera adeguata alla prima sfida dei quarti di finale playoff contro la Leo Shoes Modena, in progtramma domenica alle 17.30 a Civitanova, ovviamente a porte chiuse. Da inizio settimana la squadra non si è praticamente mai allenata dal momento che è emersa la positività di due giocatori al Covid. Da lunedì in pratica i giocatori sono stati testati praticamente quasi tutti e quasi tutti i giorni, per evitare che si sviluppasse un vero e proprio focolaio, ed ora sembra che i due giocatori isolati siano gli unici casi e la partita dunque si giocherà regolarmente. Addirittura se i due dovessero negativizzarsi entro sabato, per assurdo potrebbero scendere in campo domenica, ma la cosa sembra alquanto improbabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA