Lube Civitanova, Monza ha l'amaro sapore del ko: brutta sconfitta in Brianza per i campioni

MONZA- Black out in Brianza per i campioni d'Italia della Cucine Lube Civitanova che non riescono a replicare quanto di buono fatto nelle ultime due giornate di campionato (contro Modena e Trento) e lasciano l'intera posta in palio ad una agguerrita quanto assetata di punti Monza.

La cronaca

La partita che non ti aspetti e non riesci a gestire si consuma rapidamente: appena un ora e venti di gioco con i padroni di casa aggressivi sin dai primi scambi e da subito dominatori assoluti della scena. Dall'altra parte della rete una squadra non pervenuta. Non sono bastati gli attacchi di Zaytsev, l'unico a saper gestire l'irruenza degli avversari ad una Lube svogliata, priva di energie mentali per tenere testa all'aggressività di Monza. Al via coach Blengini ripropone il sestetto iniziale di Trento. De Cecco è in regia, Zaytsev, schiacciatore opposto, Anzani e Chinenyeze, al centro, Bottolo e Yant, schiacciatori ricevitori, Balaso, libero. Maar, ace su Balaso, mina le certezze in ricezione dei cucinieri sin dai primi scambi. 4-2 per i padroni di casa che gestiscono bene la fase break. Zimmermann, al suo primo turno di battuta davanti al suo nuovo pubblico, si presenta con un ace su Bottolo, ex compagno a Padova l'anno scorso. È il 9-6 per Monza che continua ad essere aggressiva senza che la Lube, aggrappandosi al solo Zaytsev, riesca a trovare soluzioni. A fine match sarà di appena il 5% di perfette l'apporto in ricezione per un maratoneta De Cecco. Un episodio, battuta di Nikolov dell'ipotetico 20 pari, vista out con il video check, permette a Monza di tirare un sospiro di sollievo. E dopo il danno, la beffa per la Cucine Lube che subisce l'ace con l'aiuto del nastro da parte di Zimmermann. 22-19 per Monza che chiude il set. Secondo set per certi versi fotocopia del primo: Monza da subito aggressiva. La Lube si mette in scia ma non riesce mai ad agguantare e superare i padroni di casa. Nel terzo set black out totale nel campo Lube: Monza chiude con 7 aces e 5 muri vincenti, parziale e partita. Giovedì arriverà all'Eurosuole Forum Perugia.



Il tabellino

MONZA-CIVITANOVA 3-0

VERO VOLLEY MONZA: Visic n.e., Marttila n.e., Pirazzoli, Pisoni (l) n.e., Magliano, Federici (l), Maar 17, Grozer 20, Galassi 9, Beretta, Davyskiba 7, Zimmermann, Di Martino 3, Swarc. All. Eccheli.



CUCINE LUBE CIVITANOVA: Gabi Garcia, Sottile n.e., D'Amico, Balaso (l), Zaytsev 14, Chinenyeze 2, Nikolov 4, Diamantini n.e., Gottardo 1, Ambrose (l) n.e., De Cecco 2, Anzani 2, Bottolo 5, Yant 8. All. Blengini.



ARBITRI: Cerra (Bo); Cesare (Roma).



PARZIALI: 25-20 (28'); 25-23 (29'); 25-12 (25').



NOTE: spettatori 2425. Monza: 14 battute sbagliate, 12 aces, 12 muri vincenti, 49% in ricezione (29% perfette); 59% in attacco. Cucine Lube: 11 b.s., 2 aces, 5 m.v., 30% in ricezione (13% perfette); 48% in attacco.