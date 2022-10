MotoGp, Bagnaia vince in Malesia: il mondiale ora è a un passo. «La miglior partenza della mia carriera»

Francesco Bagnaia ha vinto il Gp di Malesia, penultima prova del mondiale MotoGp, ma la conquista del titolo è rinviata a Valencia, il 6 novembre. Al pilota Ducati mancano due punti per il trionfo perché il suo rivale, Fabio Quartararo (Yamaha), ha chiuso al terzo posto, quanto bastava per non cedere subito il titolo. Secondo posto per Enea Bastianini (Ducati Gresini).

Per Bagnaia quella odierna è la settima vittoria stagionale e un altro passo quasi decisivo verso la conquista del Mondiale. Ora il piemontese, che era partito dal nono posto, ha 258 punti in classifica, +23 punti su Quartararo. Al terzo posto ci sono Enea Bastianini ed Aleix Espargaro (Aprilia). A Sepang è arrivato ai piedi del podio Marco Bezzecchi, anche lui su Ducati (Vr46), precedendo Alex Rins (Suzuki), Jack Miller (Ducati), Marc Marquez (Honda). Ottavo posto per Brad Binder (Ktm), nono per Johann Zarco (Ducati) e decimo per Franco Morbidelli (Yamaha).

LA PARTENZA - «Ho fatto la miglior partenza della mia carriera, è stata perfetta, poi ho preso dei rischi per riuscire a stare davanti e poi però mi sono detto che dovevo abbassare il passo. Dietro a Martin stavo stressando toppo le gomme, poi lui è caduto e ho trovato strada libera. Abbiamo fatto un gran lavoro questo weekend, sono davvero contento per tutto il team». Lo ha detto Francesco Bagnaia dopo il successo in Malesia.