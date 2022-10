L’Ancona rimontata in Liguria. Gioia Recanatese che vince in rimonta

Si è chiuso con il turno domenicale odierno (23 ottobre) il tour de force in Lega Pro che ha visto anche le formazioni marchigiane del girone B, Ancona, Fermana, Vis Pesaro e Recanatese scendere in campo sia nei weekend che nell’infrasettimanale di mercoledì 19 ottobre.

Rimontata l’Ancona tra i rimpianti

I fari di giornata erano puntati sul big match del Comunale di Chiavari tra Entella e Ancona. Il blitz ligure fallisce nella ripresa per la truppa Colavitto (squalificato, in panchina il suo vice Noviello). Dopo le due gemme piazzate nella prima frazione da Di Massimo nella ripresa, complice il rigore con espulsione di De Santis in conseguenza di una disattenzione difensiva, è arrivata la rimonta della squadra di casa. Merkaj dal dischetto, Tenkorang e l’ex Faggioli a tempo scaduto hanno firmato il 3-2 che ha alimentato i rimpianti dei dorici seguiti in questa trasferta anche dal presidente Tony Tiong.

Vince la Recanatese, pareggio Vis Pesaro

Vittoria in rimonta per la Recanatese con il Siena che, dopo essere andata sotto con la rete di Faggioli, è riuscita ad imporsi per 2-1 con le reti di Ventola e Sbaffo. Grande gioia tra i leopardiani per un successo che vale tanto in ottica salvezza. Pareggio a reti bianche, invece, per la Vis Pesaro che al Benelli non va oltre lo 0-0 con l’Alessandria.