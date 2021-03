Lube sconfitta al tie break da Trento, comincia male la semifinale scudetto

CIVITANOVA - Partita emozionante, equilibratissima e come spesso accade interminabile, la prima sfida di semifinale scudetto, all'Eurosuole Forum, tra Lube Civitanova e Itas Trentino. Stavolta hanno vinto gli ospiti, guidati dal fanese Lorenzetti, che si sono imposti dopo quasi 2 ore e 45' di gioco per 3-2, con parziali di 23-25, 25-21, 21-25, 26-24 e 15-12, trascinati dai 44 punti complessivi di Lucarelli e Nimir Aziz, mentre la Lube ha avuto grandi cose soprattutto da Simon e Juantorena.

L'Itas Trentino, che non aveva mai vinto a Civitanova, in 14 sfide valide per le varie competizioni, ha dunque fatto il colpaccio e si è portata sull'1-0 nel confronto con i civitanovesi. Blengini ha schierato per tutta la partita De Cecco e Leal, reduci dal Covid. Gara 2 si disputerà mercoledì 31 a Trento.

