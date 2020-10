La Lube vince e porta a casa tre punti anche da Piacenza ed è sempre seconda

PIACENZA - La Cucine Lube Civitanova ha vinto 3-1 a Piacenza nella quinta giornata di andata della Superlega. I cucinieri di De Giorgi hanno vinto il primo, il secondo e il quarto set con parziali di 31-29, 25-12 e 25-23, perdendo invece il terzo per 25-20. Si sapeva che a Piacenza non sarebbe stato facile e così è stato, ma la Lube ha comunque portato a casa una vittoria da tre punti meritata e convincente. In classifica i biancorossi sono ora a quota 14, ad un solo punto dalla capolista Perugia, che anche nella quinta giornata ha vinto 3-0, contro il fanalino di coda Cisterna. Alle spalle delle due corazzate in fuga le altre inseguono già a grande distanza. Nella Lube top scorer Rychlicki con 19 punti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA