La Lube vince il derby con Perugia e ipoteca i quarti di Chsmpions

TOURS - La Lube Civitanova ha vinto per 3-1 la prima partita del girone di Champions League, battendo la Sir Safety Perugia nel derby italiano che sulla carta dovrebbe assegnare la vittoria nel girone, che ha preso il via in Francia. La squadra di De Giorgi ha vinto al termine di una partita molto combattuta, durata oltre due ore. Il primo set è terminato 25-22 per la Lube e con lo stesso punteggio gli umbri hanno vinto il secondo parziale, poi la Lube si è imposta nei due set successivi, vinti rispettivamente 25-20 e 25-23

Nella seconda partita (mercoledì alle 20.30) la Lube affronterà i padroni di casa del Tours, mentre giovedì i francesi sfideranno Perugia. Le partite del girone di ritorno si svolgeranno tutte a Perugia, con la stessa formula, nel mese di febbraio, dopodichè la prima del girone sarà promossa ai quarti di finale, mentre la seconda avrà buone chance di ripescaggio (tre seconde su cinque passeranno il turno)

