Lube Volley, Balaso esalta la rimonta: «La vittoria vale tanto. All'inizio siamo andati male»

MACERATA- E' stato il libero della Lube Volley Civitanova Fabio Balaso a commentare la vittoria in rimonta ottenuta dalla propria squadra sul campo del Trentino.

Le dichiarazioni

«Nei primi due set non ci siamo espressi affatto bene: loro hanno spinto molto al servizio, mentre noi ci siamo espressi male nella fase di cambio palla. Poi però siamo stati bravi a reagire, salendo di tono al servizio e soprattutto lavorando in maniera molto efficace nel muro-difesa, la vera chiave della partita secondo me, mentre loro dall’altra parte hanno iniziato a commettere qualche errore in più. Sapevamo che qui a Trento sarebbe stata una partita difficile, questa vittoria vale dunque tanto, ed ora pensiamo alla prossima con fiducia»