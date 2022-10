Ancora emozioni infinite tra Trento e Lube: il tie-break dà ragione a Civitanova

TRENTO - Emozioni a non finire nella sfida tra Trento e la Lube, una classica del volley tricolore che anche stavolta come già accaduto in tante altre occasioni ha regalato emozioni a non finire. E dire che stavolta Trento sembrava padrona della sfida avendo vinto in maniera convincente i primi due parziali: 25-17 il primo e 25-20 il secondo ma quando la Lube sembrava senza speranza, ecco la reazione con la squadra di Blengini ad imporsi nel terzo set (25-22), prima di una quarta frazione vietata ai deboli di cuore con Trento a gettare al vento più di un match point e con la Lube che riusciva a tenere viva la partita chiudendo il set sul 32-30.

E allora via al quinto set con la Lube che parte a razzo portandosi prima sul 6-3 poi sul cambio di campo sull'8-5 per Civitanova. Emozioni a non finire con la squadra di coach Lorenzetti che rimonta portandosi sul 7-8 e poi addirittura il sorpasso dei padroni di casa sul 10-9. Strappi e rimonte, due punti di fila della Lube e Civitanova che mette la freccia sull'11-10 per poi lanciarsi sul 13-10 quindi ancora emozioni e squadra di Blengini che vola sul 14-13 per chiudere la contesa sul 15-13 per due punti che pesano e tanto in classifica. E che valgono tanto anche per il morale.