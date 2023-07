CIVITANOVA La Lega volley ha ufficializzato la sede della final four della Del Monte Supercoppa italiana. Si giocherà a Biella il 31 ottobre ed il 1 novembre. Per dar modo alle squadre di presentarsi in via di affiatamento e non proprio in versione “sconosciuti”, il primo trofeo della stagione verrà assegnato dopo due giornate di regular season. La Lube sarà reduce dalla trasferta a Padova e probabilmente si trasferirà direttamente in Piemonte.

APPROFONDIMENTI VOLLEY SUPERLEGA La Lube si diverte e vince anche in spiaggia: nel Trofeo dei Territori brillano due coppie dell’Academy



La scelta

Massimo Righi, presidente della Lega volley, ha motivato con le seguenti parole la scelta di Biella. «Abbiamo accettato con entusiasmo la candidatura del Comune di Biella e desidero ringraziare sindaco e vicesindaco per aver voluto ospitare questo importante evento della Lega Pallavolo Serie A, per la loro disponibilità e per aver garantito da subito una fattiva e splendida collaborazione, oltre alla condivisione dei forti valori positivi espressi dal nostro movimento sportivo – ha detto il presidente della Lega volley -. Il successo ottenuto dal torneo pre-campionato organizzato a Biella nella scorsa stagione ha sicuramente reso giusto merito all’impegno concreto e appassionato delle istituzioni locali, della Scuola Pallavolo Biellese e degli altri partner».

La promozione

«La Lega Pallavolo Serie A continua a promuovere il volley di vertice, scegliendo di offrire il grande spettacolo degli eventi di volley maschile di SuperLega ad un pubblico nuovo, in città in cui non siano già presenti le squadre di Serie A, e collaborando in sinergia con solide e appassionate realtà organizzative di quel territorio - ha aggiunto il il presidente della Lega volley -. Una splendida opportunità condivisa con entusiasmo dalle quattro squadre partecipanti, che giocheranno la Del Monte Supercoppa in campo neutro valorizzando la crescita e diffusione della pallavolo: un segnale preciso del nostro movimento, in continua espansione». Di seguito il commento del direttore generale della Cucine Lube, Beppe Cormio. «La Lega ha scelto il Biella Forum in base a parametri mirati – ha detto Cormio che conosce bene quelle zone per aver lavorato a Cuneo - condivido la filosofia di portare la pallavolo di altissimo livello nelle località in cui c’è bisogno di promuovere il nostro sport, soprattutto quando si tratta di kermesse organizzate a campionato in corso, come è accaduto nel 2022 in Sardegna. Dal punto di vista logistico la trasferta a Biella non è agevole per noi, ma ben venga giocare in Piemonte perché sono scelte che fanno bene al movimento».

L’accoglienza

Tra l’altro, la Lube ha già disputato lì un torneo amichevole con Modena, Monza e Trento. Possiamo parlare di un bellissimo palasport in una città accogliente e di una struttura organizzativa valida e ricca di entusiasmo, che ha già dato ampie garanzie di essere all’altezza di una Finale di Supercoppa. Da questo punto di vista possiamo dormire sonni tranquilli».