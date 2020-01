Leader in trasferta, l'Anconitana sogna la vetta. Vigor, la prima di mister Clementi

ANCONA - Eccellenza, un'altra giornata "calda" con così tanti match di assoluto interesse che rimane difficile trovare il match di cartello. Impegni esterni per le due battistrada: il Fossombrone che mercoledì ha vinto la Coppa Italia di Eccellenza Marche sarà impegnato a Montefano, l'Azzurra Gallo Colbordolo sarà invece di scena sul campo del Fabriano Cerreto. In trasferta anche l'Anconitana chiamata all'esame di Grottammare, match davanti al pubblico invece per il Castelfidardo che se la vedrà con il Marina, la prima di mister Clementi sulla panchina della Vigor dopo l'esonero di Guiducci invece contro il San Marco Servigliano.





Le partite di oggi:





Grottammare - Anconitana



Valdichienti Ponte - Azzurra Colli



Fabriano Cerreto - Atletico Gallo Colbordolo



Castelfidardo - Jesina



Atletico Alma - Urbania



Montefano - Fossombrone



Vigor Senigallia - S.M. Servigliano



Porto d'Ascoli - Sa Sassoferrato Genga









Classifica.









Fossombrone, Azzurra Gallo Colbordolo 30, Anconitana 29, Castelfidardo 28, Porto d'Ascoli 27, Urbania, Marina 26, Montefano 24, Vigor Senigallia 23, Valdichienti 21, Atletico Alma 20, Fabriano Cerreto, Grottammare 19, S,M. Servigliano, Azzurra Colli 18, Sassoferrato Genga 10.





© RIPRODUZIONE RISERVATA