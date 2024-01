Lavezzi, l'avvocato: «Droga? No soffre di ipomania»: cos'è la malattia di cui soffre il Pocho

I fan del Pocho sono preoccupati per quello che fu uno dei loro beniamini quando il Napoli calcio risalì in serie A dopo gli anni in serie C. Stiamo parlando di Ezequiel Iván Lavezzi, sulla bocca della stampa nostrana ed estera. Prima le voci di un accoltellamento dopo una rissa in famiglia, poi quelle su un ricovero per disintossicarsi da sostanze o da alcol, infine il racconto di una crisi psichiatrica. Lavezzi è tuttora ricoverato nella clinica Dharma. E il mistero attorno alle sue condizioni di salute si infittisce.



Settimane difficili per il Pocho

A fare chiarezza uno dei suoi avvocati. Raggiunto da So Foot, Mauricio D'Alessandro, allontana le ipotesi relative all'uso di droga: «Va molto bene, l'evoluzione è molto favorevole.

Resterà in cura per 21 giorni e poi avrà la possibilità di andarsene o restare a seconda delle sue condizioni. I medici stanno cercando di stabilizzarlo, prima di vedere se ha bisogno di cure più lunghe. Non ha ricevuto terapia intensiva come è stato detto».

Il Pocho e l'ipomania

Riguardo ai fatti accaduti a Punta del Este a fine dicembre, dice che Lavezzi «soffre di ipomania, un disturbo cronico che colpisce l'umore. Aveva già subito in passato le conseguenze di questa patologia, non è in cura per consumo di stupefacenti o alcol, ma per curare un disturbo psichiatrico che potrebbe spingere qualcuno a farsi del male. Nel cuore della notte ha sentito un rumore e ha pensato che ci fossero persone in casa, così è successo. Quando ha lasciato l'ospedale, ha cercato di superare la crisi da solo. In generale, possono essere necessari dai quindici giorni a un mese. Ma non ci è riuscito, ecco perché è andato in clinica. Non è una patologia che si cura dicendo semplicemente: non andare a ballare. Richiede cure mediche».

Anni difficili

Lavezzi dopo essersi ritirato nel 2019, ha vissuto una serie di situazioni spiacevoli: un caso di ricatto e sextape , una burrascosa separazione dalla ex fidanzata Natalia Borges, fino alla recente rivelazione della frode da parte del suo ex procuratore Alejandro Mazzoni di cui sarebbe stato vittima. Accanto ha oggi la presenza costante del figlio Tomas, che attraverso i social ha chiesto rispetto per la sua salute e ha postato foto col Pocho e sua madre Debora.

«Lavezzi ricoverato in terapia intensiva per overdose», ma il figlio del Pocho smentisce: mio padre si sta curando

Prima di trasferirsi in Uruguay a Punta del Este, dove poi il 20 dicembre è finito in ospedale, il 5 dicembre ha giocato una partita tra leggende organizzata a Miami, con Ronaldinho, Higuaín e Aguero, pochi mesi dopo aver inaugurato uno stadio a Villa General Gálvez ribattezzato a suo nome.



Cos'è l'ipomania

Modificazione del tono dell’umore che, pur non raggiungendo la gravità dell’episodio maniacale conclamato, non corrisponde al normale temperamento dell’individuo. È caratterizzata da uno stato d’animo allegro, da aumentata produttività, non solo nell’ideazione, ma anche nell’attività del soggetto, con aumento della capacità lavorativa, perdita delle normali inibizioni e conseguenti prodigalità ed eccessi. Da alcuni autori il termine è usato per indicare una caratteristica stabile della personalità (costituzione ipomaniaca, o personalità ipertimica).