ASCOLI - Avvocati di Ascoli in lutto per la morte improvvisa all'età di 51 anni dell'avvocato Daniela Carbone che stava combattendo contro una malattia che purtroppo le è stata letale. Profondo cordoglio in tutte le istituzione della città.

Lascia due figli

L'avvocato lascia due figli. Ha ricoperto incarichi all'interno dell'Ordine degli avvocati dove il padre Leonardo è stato presidente.