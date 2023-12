Paese sconvolto dai furti, i residenti scambiano un avvocato per ladro. Circondato e minacciato

E’ successo ancora. Dopo Alanno, San Valentino in Abruzzo Citeriore: un brutto episodio che da un lato dà il polso dell’esasperazione, dall’altro lancia un segnale sgradevole. Tutto è successo domenica scorsa. Un avvocato della provincia di Chieti era tornato in gita in paese. Aveva avuto occasione di conoscere San Valentino quando era ancora sede di Pretura e aveva pensato di visitare di nuovo il paese.

Ha iniziato a girare per le strade e a guardarsi intorno.

Normalmente, anche in un piccolo centro, si sarebbe pensato a un turista: ha anche scattato qualche fotografia. E’ stato proprio quello ad insospettire i residenti, fatto sta che in breve tempo il professionista si è trovato circondato: lo avevano scambiato per uno dei ladri che da qualche tempo circolano nella zona e fanno razzìa nelle case. E’ stato aggredito verbalmente, minacciato e strattonato. Sono volate parole grosse fin quando non è riuscito a chiarire la situazione. E’ andato via, ma molto probabilmente stavolta la coda giudiziaria potrebbe essere pesante.