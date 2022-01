Juventus-Sampdoria, diretta alle 21.00: probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Dopo la vittoria in campionato contro l'Udinese, la Juventus fa il suo debutto stagionale in Coppa Italia. Sfumato il primo trofeo stagionale e con il primo posto in classifica al momento troppo lontano, i bianconeri punteranno sulla coppa nazionale della quale sono i detentori in carica. Sulla loro strada negli ottavi c'è subito la Sampdoria del nuovo allenatore Giampaolo: il tecnico non siederà però stasera sulla panchina dell'Allianz, dove invece ci sarà l'allenatore della Primavera Felice Tufano. I blucerchiati nel secondo turno avevano superato il Torino per 2-1. Allegri, squalificato e sostituito da Landucci, si affida a Morata in attacco e lancia De Winter e Kaio Jorge; per i liguri spazio all'attacco pesante formato da Caputo e Torregrossa. La vincente affronterà ai quarti di finale una tra Sassuolo e Cagliari.

APPROFONDIMENTI SUPERCOPPA Lo striscione contro Bonucci apparso a Milano CALCIOMERCATO Juve, «Dybala non rinnova». Dall'Argentina arriva...

Segui la diretta di Juventus-Sampdoria

Juventus-Sampdoria, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; De Sciglio, De Winter, Rugani, Pellegrini; Bentancur, Arthur; Kulusevski, Kaio Jorge, Rabiot; Morata. All.: Landucci (Allegri squalificato).

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Conti, Magnani, Dragusin, Murru; Thorsby, Rincon, Askildsen, Ciervo; Caputo, Torregrossa. All.: Tufano.

Dove vederla in tv e diretta streaming

La sfida di Coppa Italia tra Juventus e Sampdoria, in programma alle ore 21:00 all'Allianz Stadium di Torino, visibile in esclusiva in diretta tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Ultimo aggiornamento: 15:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA