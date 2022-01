Juventus, ecco Vlahovic: visite e firma per il serbo

Ieri l’accordo totale con gli agenti, oggi la firma prima degli annunci. La Juventus ha definito l’affare Vlahovic: contratto da 7 milioni di euro a stagione per il calciatore e 75 milioni di euro alla Fiorentina (67+8). Tutto ok anche per le commissioni, che si aggirano sui 10 milioni di euro a stagione.

Questa mattina, intorno alle 9.30, l’attaccante serbo si è recato al JMedical per i controlli di rito. Ad attendere il bomber un gruppo di tifosi in festa per l’acquisto che rilancia le ambizioni della società bianconera.

