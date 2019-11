La Jesina cambia ancora, in panchina ora c'è Sauro Trillini

JESI «E’ una sfida, di quelle che ci sta di accettare. Cercheremo in tutti i modi di tirare su la testa dell’acqua». Sauro Trillini parla dopo aver diretto a Monsano il suo primo allenamento da allenatore della Jesina. Nella mattinata l’annuncio della società leoncella: «La Jesina comunica che Sauro Trillini è il nuovo allenatore della prima squadra. Andrea Cuicchi, a cui va il ringraziamento della società per il lavoro svolto, torna a guidare la Juniores». Il tecnico anconetano ritrova la maglia leoncella vestita in C2 da giocatore nel 1986-‘87 e poi dalla panchina in D nel 2000-‘01. Dopo Manuelli e Cuicchi, è il terzo allenatore di stagione per una Jesina ultima in classifica e in serie negativa da sette gare - nove stop e due pareggi sino qui- che si gioca domenica al Carotti (ore 14,30) la possibilità di riaprire i giochi salvezza con il Real Giulianova.





© RIPRODUZIONE RISERVATA