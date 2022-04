Vigor, esame a Porto Sant'Elpidio. Fossombrone, che derby con l'Atletico Gallo

ANCONA - Nuovo appuntamento con il campionato di Eccellenza per una vigilia di Pasqua chiamata a dipanare tanti dubbi: corsa aperta per il primo e situazione ancora più incerta per playoff e playout salvezza con le sfide in programma oggi (il via alle ore 16) che potrebbero chiarire qualche dubbio.

COSI' OGGI (ore 16)

Montefano - Urbania

Azzurra Colli - B. Nazzaro

Fossombrone - Atl. Gallo

Grottammare - Valdichienti

Jesina - Fabriano Cerreto

Urbino - Sangiustese

Marina - Atletico Ascoli

P.S. Elpidio - Vigor

Riposa: San Marco Servigliano

CLASSIFICA

Vigor Senigallia 55, Fossombrone 46, Azzurra Colli 44, Atletico Ascoli 43, Jesina 40, Valdichienti 39, Montefano, Sangiustese 38, Marina 36, Atl. Gallo 35, Fabriano Cerreto 33, Urbania 31, P.S. Elpidio 30, Urbino 28, Biagio Nazzaro 26, Grottammare 19, Servigliano 12.

