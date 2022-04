La Vigor cerca il riscatto col Grottammare. Atletico Ascoli-Fossombrone il match più atteso

ANCONA - Vigor in casa contro il Grottammare, esame per il Fossombrone sul campo dell'Atletico Ascoli, ecco le due sfide per le squadre che si contendono il primo posto in un campionato che di emozioni e colpi di scena ne offre praticamente ogni giornata. Ma occhio anche alla lotta salvezza con partite dalla posta in palio pesante.

COSI' OGGI (ore 16)

Vigor - Grottammare (ore 15)

Atl. Ascoli - Fossombrone

Atl. Gallo - Montefano

Biagio Nazzaro - Urbino

Fabriano Cerreto - Azzurra Colli

Sangiustese - Marina

Urbania - Servigliano

Valcichienti - Jesina

Classifica:

Vigor 52, Fossombrone 46, Azzurra Colli 43, Atl. Ascoli, Jesina 40, Sangiustese 37, Valdichienti 36, Montefano, Atl. Gallo, Marina 35, Fabriano Cerreto 32, Urbania, Porto Sant'Elpidio 30, Urbino 27, Biagio Nazzaro 25, Grottammare 19, Servigliano 11.

