Senigallia chiama la serie D, la Vigor cerca l'exploit con il Valdichienti

ANCONA - Può essere il giorno della serie D. Tutta Senigallia è pronta a stringersi intorno alla Vigor per provare a coronare il grande sogno. Per centrare il traguardo però serve una vittoria contro il Valdichienti in buona forma sperando poi che Fossombrone e Atletico Ascoli non vincano rispettivamente contro Sangiustese (in casa) e Montefano (in trasferta)

COSI ' OGGI (ore 16,30)

Vigor - Valdichienti

Fossombrone - Sangiustese

Montefano - Atletico Ascoli

Azzurra Colli - Jesina

Urbino - Fabriano Cerreto

Marina - Biagio Nazzaro

P. S. Elpidio - Urbania

Servigliano - Atletico Gallo

Riposa: Grottammare

Classifica:

Vigor 58, Fossombrone, Atletico Ascoli 49, Azzurra Colli 47, Jesina 44, Valdichienti 43, Montefano, Sangiustese 41, Atletico Gallo 39, Marina, Fabriano Cerreto 36, Urbania 34, Urbino 32, P.S. Elpidio 31, Biagio Nazzaro 26, Grottammare 20, Servigliano 12.

