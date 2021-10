L'Italservice vince la seconda partita in Champions League: 4-2 al Plzen

RIMINI - Battendo i cechi del Plzen per 4-2 l'Italservice Pesaro ha vinto la seonda partita del girone del main round della Champions League di calcio a 5, ipotecando così la qualificazione al turno successivo, visto che di quattro squadre partecipanti a questo raggruppamento se ne qualificano tre. La squadra di Colini, sconfitta mercoledì dai russi del Tyumen, si è rifatta alla grande contro i cechi e adesso dovrà affrontare sabato sera i kazaki del Kairat per scoprire se si piazzerà seconda o terza nel girone, la cosa in realtà è importante perchè un piazzamento migliore dovrebbe in teoria offrire avversarie più abbordabili nel secondo turno. La partita con il Plzen è stata sempre saldamente nelle mani dell'Italservice, che ha avuto in Taborda e Canal i principali protagonisti. In classifica Tyumen 4, Pesaro 3, Kairat 2, Plzen 1, quindi ancora tutto aperto anche se il Tyumen, dovendo giocare con il Plzen, ha sicuramente buone chances di arrivare primo

© RIPRODUZIONE RISERVATA