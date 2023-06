Italia, Bastoni fermato dalla febbre: al suo posto convocato Buongiorno

Prima tegola per Roberto Mancini. Il ct azzurro dovrà rinunciare ad Alessandro Bastoni, fermato da un attacco febbrile che non gli ha permesso di partire con i compagni per Enschede, dove domani l'Italia affronterà la Spagna nella seconda semifinale di Nations League. La vincente affronterà una tra Olanda e Croazia, in campo questa sera.

Al suo posto Mancini ha convocato Alessandro Buongiorno, difensore del Torino che aveva già partecipato al pre-raduno in Sardegna della scorsa settimana e che in serata raggiungerà i compagni in serata. Senza Bastoni sarà Toloi a fare coppia con Acerbi al centro della difesa azzurra.