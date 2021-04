Inter-Sassuolo 2-0, diretta: Lukaku sblocca la sfida, poi il raddoppio di Lautaro

Conte stasera può davvero mettere la parola fine al campionato. Con una vittoria l'Inter volerebbe a +11 sul Milan. Davanti ci sarà un Sassuolo rimaneggiato che ha deciso di adottare anche per oggi la linea seguita contro la Roma: fuori tutti i Nazionali dopo il focolaio azzurro. De Zerbi si presenterà senza otto elementi. Una grossa occasione per la truppa nerazzurra.

71' Sassuolo di nuovo all'attacco, ma la conclusione ravvicinata finisce sulla rete esterna

69' L'Inter conduce sul Sassuolo: arriva una seconda sostituzione per la squadra di Conte. Entra Vecino, fuori Gagliardini

67' Niente var: l'arbitro convalida il GOL: Inter-Sassuolo 2-0

66' Lopez sfida Barella e va verso Rogerio: l'Inter chiude le maglie, ma il Sassuolo preme sulla difesa nerazzurra. Lukaku sull'ala destra: sinistro di Lautaro e GOL! L'Inter raddoppia tra le proteste dei giocatori del Sassuolo, che lamentano un fallo di de Vrij su Raspadori. La squadra di De Zerbi chiede il var...

64' Cross di Lopez. Sensi a terra dopo un tentativo di contropiede. Punizione per i nerazzurri: va Handanovic

62' Lukaku ancora decisivo, e dà una mano in difesa. Ma la squadra di De Zerbi insiste: calcio di punizione per gli emiliani. Fallo da parte di Lautaro

61' Rogerio per Boga: Darmian tocca per ultimo e la palla va sul fondo. Corner

60' Fallo di mano di Young: cartellino giallo. Calcio di punizione in una zona pericolosa: palla che schizza verso la porta, ma va fuori di poco, esternamente al palo destro

59' Fuori Eriksen; entra in campo Sensi: primo cambio per i nerazzurri

57' Raspadori per Rogerio: Djuricic porta avanti la squadra. Ancora Rogerio, che però non trova spazio e torna indietro

54' Hakimi aggressivo, arriva Young mentre si libera Gagliardini. Chiriches ferma tutto ma il gioco ripare con Lautaro. Sassuolo respinge e riparte con Obiang

53' Ancora un tentativo di Traore: palla ancora una volta sulla traversa

50' Parata di Handanovic su tiro di Boga

49' Finta e poi palla sul destro, con Toljan che arriva: tiro sul fondo di Rogerio

48' Parte bene il Sassuolo: cross dall'angolo di Djuricic, ma il tentativo è totalmente velleitario. Rimessa laterale dell'Inter

47' Ancora nessun cambio a San Siro

46' Partito la ripresa di Inter-Sassuolo

Primo tempo

45'+1' Fine primo tempo

44' Nuovo tentativo dell'Inter: Young vicino alla seconda rete. Tiro di poco sopra la traversa. Corner per l'Inter.

43' Sassuolo all'attacco: Toljan, cross e poi conclusione di Raspadori, ma colpisce un difensore.

41' Corner: Chiriches si alza, lì vicino c'è Lukaku, che lo blocca. L'Inter riparte con Lukaku, ma l'azione è imprecisa. Lautaro chiuso da Lopez.

40' Il Sassuolo mantiene la pressione sulla difesa nerazzurra: Handanovic esce su Boga ed evita il peggio. Gagliardini spazza via

36' Tiro velenoso di Darmian, deviato da un difensore. Sassuolo che riparte e prova a controllare nella metà campo avversaria. Raspadori la dà a Rogerio. Toljan controlla, ma non crossa

34' Inter ancora aggressivo con Lautaro, ma ancora una volta Consigli dice no

33' Raspadori batte il corner e mette la palla in mezzo. Toljan commette fallo su Eriksen, ma l'arbitro se ne accorge e fischia a favore dei padroni di casa

30' I nerazzurri provano ad alleggerire e vanno all'attacco con Gagliardini: smarcato Young, appoggiato da Hakimi. Palla per Lukaku, ma la palla è troppo alta

28' Sassuolo ancora aggressivo, Eriksen prova a reagire: la palla arriva a Young, che controlla e prova ad impostare una nuova azione

26' Corner per gli ospiti: palla in mezzo, che però viene respinta senza problemi. Gli uomini di Conte provano a respingere ma Traore preme e prova una conclusione in porta

26' Punizione per il Sassuolo: prova Raspadori, ma il pallone va fuori

23' Hakimi velocissimo su appoggio di Barella, che però cade su fallo di Traore: cartellino giallo anche per lui. È già il 3° della partita

18' Martinez per Lukaku che all'altezza della linea laterale perde il tackle con Marlon

17' Cartellino giallo per Barella, che entra sull'avversario in modo falloso e lo mette a terra

13' Sassuolo che prova a reagire ma l'Inter contiene con Skriniare Darmian

10' GOL! Romelu Lukaku supera Consigli e porta avanti la capolista con un tiro preciso nell'angolino basso, su cross di Young, anche se l'azione è partita da Lautaro.

7' Cartellino giallo per il portiere Consigli, del Sassuolo, che interviene fuori area sull'avversario. Calcio di punizione per i nerazzurri: tiro cross in mezzo e qualcuno cade a terra: l'Inter chiede rigore

5' de Vrij-Skriniar difendono, prova a partire Lukaku: c'è il cross di Hakimi, che però va a vuoto

4' Il numero 10 del Sassuolo sfida Handanovic, ma la palla è fuori traiettoria. Secondo tentativo da parte di Obiang: tiro potente, ancora una volta fuori traiettoria

2' Cross di Barella, subito frenato dalla retroguardia del Sassuolo

1' Partiti: Lukaku a centrocampo batte per la capolista

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Darmian; Hakimi, Gagliardini, Barella, Eriksen, Young; Lautaro, Lukaku. All.: Conte.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Chiriches, Rogerio; Maxime Lopez, Obiang; Boga, Djuricic, Traore; Raspadori. All.De Zerbi.

