Diretta Genoa-Milan dalle 20.45: probabili formazioni e dove vederla

In campionato il Milan di Pioli non vince dallo scorso 31 ottobre: dalla gara dell'Olimpico contro la Roma. Poi un pareggio nel derby e due sconfitte contro Fiorentina e Sassuolo. Testa della classifica persa, e Inter dietro di un solo punto. Di conseguenza, e ci sono pochi dubbi, diventa fondamentale tornare da Genova con i tre punti. Gara però tutt'altro che semplice per i rossoneri, che si ritroveranno davanti il grande ex Shevchenko, alla ricerca della prima affermazione (dopo una sconfitta e un pareggio) sulla panchina ligure. Dentro Ibra dal primo minuto. Spazio anche a Messias alle spalle dello svedese. Fischio d'inizio alle 20.45.

Segui la diretta di Genoa-Milan

Genoa-Milan, le probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Masiello; Sabelli, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso; Bianchi, Ekuban. All.: Shevchenko.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Messias, Krunic; Ibrahimovic. All.: Pioli.

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Genoa-Milan, sfida valida per il quindicesimo turno del campionato di Serie A verrà trasmessa sia da DAZN che da Sky. Nel primo caso basterà scaricare l'applicazione su una smart tv o sul un dispositivo mobile, per poter accedere al servizio, nel secondo caso, invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). In streaming, oltre che su Dazn, sarà possibile seguire la partita anche grazie a Now Tv, che permette di acquistare dei pacchetti giornalieri, settimanali e mensili per vedere i contenuti di Sky.

