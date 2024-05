Elisabetta Cocciaretto finalmente in campo al Roland Garros contro la spagnola Bucsa: vinto 6-1 il primo set

Elisabetta Cocciaretto finalmente in campo al Roland Garros contro la spagnola Bucsa

PARIGI - Piove, sollo nubi, torna la pioggia e il calendario del Roland Garros viene modificato ad ogni ora. Ma adesso sembra la volta buona ed Elisabetta Cocciaretto è finalmente in campo per affrontare (siamo ai 32imi) la spagnola Cristina Bucsa. E la tennista marchigiana decisa e molto tonica parte forte e si porta sul 3-0 nel primo set. Non c'è partita, Elisabetta detta legge, sceglie i ritmi e chiude il primo set senza problemi sul 6-1.