Gli Scudetti giovanili saranno assaegnati (di nuovo) nelle Marche. Dal 1 al 30 giugno i campioni di domani all'opera. Ecco dove

Saranno ancora una volta Finali…grandi Marche. Per un mese, dal 1° al 30 giugno, le Marche torneranno a ospitare per la terza edizione consecutiva le Finali Giovanili TIM: i migliori talenti del calcio e del futsal italiano, dall’Under 18 all’Under 15, si affronteranno per le sfide che assegneranno i 13 scudetti delle competizioni organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

Stadi e organizzazione

Sei gli stadi che ospiteranno, per tre settimane, l’ampio programma delle Finali Giovanili TIM 2024, per un totale di 31 gare, tra le quali 13 finali scudetto, quattro finali per il terzo posto (Under 17 Femminile, Under 15 Femminile, Under 17 e Under 15 futsal) e 14 gare di semifinale: il “Del Conero” di Ancona, il “Cino e Lillo Del Duca” di Ascoli, il “Bruno Recchioni” di Fermo, il “Nicola Tubaldi” di Recanati, il “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto e il “Della Vittoria” di Tolentino, rappresentativi dell’intero territorio regionale. A questi si aggiunge il “PalaRossini” di Ancona, teatro in questo weekend delle finali Under 17 e Under 15 di futsal.

Così come accaduto nel 2023, le Finali Giovanili TIM saranno trasmesse su DAZN: la piattaforma leader al mondo nel live streaming e nell’intrattenimento sportivo proporrà 8 finali scudetto (da Under 18 a Under 15 Serie A e B e Serie C, Under 17 Femminile) e 4 semifinali (Under 18 e Under 17 A e B maschile), consolidando così la sua collaborazione con la FIGC, che nel corso di questa stagione ha portato sulla piattaforma contenuti esclusivi che hanno raccontato il calcio e il mondo arbitrale da una prospettiva inedita, innovativa ed educational. Le partite saranno disponibili live anche su VivoAzzurro TV, la nuova piattaforma OTT della FIGC (che garantirà anche la trasmissione delle finali Under 17 e Under 15 Dilettanti e Under 15 Femminile) e su Futsal TV (semifinali e finali Under 17 e Under 15 di futsal).

«Lo sport riveste un ruolo fondamentale nella crescita e nello sviluppo dei giovani, per acquisire e trasmettere valori come il gioco di squadra e la perseveranza, ma anche un eccezionale strumento di promozione del territorio, anche attraverso eventi di spessore nazionale come le Finali Giovanili, il più grande evento di calcio giovanile organizzato in Italia, che le Marche ospitano per il terzo anno consecutivo – spiega il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli –. Con la sinergia tra territorio e organizzatori, possiamo trasformare queste manifestazioni in un volano di crescita e sviluppo, rendendo le Marche una meta ambita per gli appassionati di sport e per i turisti di tutto il mondo».



«Gli eventi sportivi di alto livello come le Finali Giovanili attirano visitatori offrendo loro l'occasione di scoprire nuove destinazioni e di apprezzare le bellezze del territorio che ospita le competizioni – aggiunge Marco Bruschini, direttore ATIM, Agenzia per il Turismo e l'internazionalizzazione delle Marche –. Non a caso, l’immagine delle Marche è sempre stata legata ai suoi sportivi. Ultimi, solo in ordine di tempo Roberto Mancini e Gianmarco Tamberi. Questo genere di eventi genera attrattività turistica e significative ricadute economiche per la comunità locale, nonché occasioni per promuovere le Marche e la sua variegata offerta turistica, legata anche allo sport e agli eventi». TIM, che nel 2024 celebra il 25° anniversario della partnership con la FIGC e le Nazionali italiane di calcio, sarà anche quest’anno il Title Partner delle Finali Giovanili.

«Vorrei ringraziare la Regione Marche, TIM e DAZN che hanno scelto di rinnovare il loro sostegno al più grande evento di calcio giovanile organizzato in Italia – sottolinea il presidente del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, Vito Tisci –. Una kermesse unica al mondo in termini di valorizzazione dei giovani talenti che hanno disputato ben nove diversi campionati nazionali e che rappresenta l’esperienza conclusiva di un lungo percorso che ha coinvolto tutti i settori giovanili professionistici maschili e femminili oltre al calcio di elite femminile. Ringrazio inoltre l’AIA per il grande impegno profuso sul territorio garantendo lo svolgimento di oltre 4.000 gare durante tutta la stagione. Ancora una volta sarà possibile dimostrare che il calcio italiano ha una grande base di qualità sulla quale le Nazionali giovanili e le nostre società possono e devono puntare. Una base per la quale la FIGC attraverso il suo Settore Giovanile e Scolastico lavora quotidianamente coniugando la dimensione professionistica con quella dilettantistica; sempre nel corso di questo grande evento, infatti, troveranno meritato spazio e attenzione anche le società dilettantistiche e di puro settore giovanile che disputeranno le finali nazionali dei campionati Under 17 e Under 15 sia di calcio a 11 che di calcio a 5».

L’edizione 2023 è stata un successo tanto sul campo quanto sugli spalti che, gremiti, hanno fatto da cornice a un mese entusiasmante. Oltre un migliaio, fra staff e calciatori, famiglie e personale FIGC hanno ‘invaso’ le Marche che, con le loro strutture ricettive, hanno accolto le Finali Giovanili con il coinvolgimento e l’impegno organizzativo dei vari attori sul territorio. Ragazze e ragazzi, che rappresentano il futuro del calcio italiano, sono scesi in campo cullando l’obiettivo comune di raggiungere lo scudetto. Un lungo cammino, cominciato a inizio giugno con le vittorie di Roma Calcio a 5 e Segato (Under 17 e Under 15 futsal) e culminato il 30 con la vittoria del Milan nell’Under 15 femminile. In mezzo, il tris della Roma (Under 17 femminile, Under 17 Serie A e B, Under 16 Serie A e B), la festa dell’Inter (Under 15 Serie A e B), la doppietta del Cesena (Under 16 e Under 15 Serie C), i trionfi di Vicenza e Spal (Under 17 Serie C e Under 18) e i successi di Campodarsego e Montebelluna (Under 17 e Under 15 Dilettanti).



LO SPECIALE FIGC Anche per l’edizione 2024 delle Finali Giovanili TIM è prevista una copertura editoriale e social totale: su figc.it, nella sezione ‘Giovani’ e nell’Area Media, l’archivio delle liste gara, le news, gli approfondimenti, le foto e gli highlights di tutte le partite. Per non perdere neanche un'emozione dell'evento più atteso della stagione da tutto il movimento giovanile italiano.



BIGLIETTERIA Il biglietto d’ingresso negli stadi che ospiteranno le finali giovanili TIM, gratuito e ad invito, sarà disponibile per tutte le partite in programma sul sito Vivaticket. Ulteriori dettagli saranno forniti nei prossimi giorni.



FINALI GIOVANILI TIM - IL PROGRAMMA COMPLETO

SABATO 1 GIUGNO

Semifinale 1 Under 15 futsal | Bissuola-Monastir Kosmoto, PalaRossini di Ancona, ore 10 (diretta Futsal TV)

Semifinale 1 Under 17 futsal | Marcianise-Lazio, PalaRossini di Ancona, ore 12 (diretta Futsal TV)

Semifinale 2 Under 15 futsal | Itria-Parete, PalaRossini di Ancona, ore 15 (diretta Futsal TV)

Semifinale 2 Under 17 futsal | Fenice Veneziamestre-Aosta 511, ore 17 (diretta Futsal TV)



DOMENICA 2 GIUGNO

Finale 3°-4° posto Under 15 futsal | PalaRossini di Ancona, ore 10 (diretta Futsal TV)

Finale 3°-4° posto Under 17 futsal | PalaRossini di Ancona, ore 12 (diretta Futsal TV)

Finale 1°-2° posto Under 15 futsal | PalaRossini di Ancona, ore 15 (diretta Futsal TV)

Finale 1°-2° posto Under 17 futsal | PalaRossini di Ancona, ore 17 (diretta Futsal TV)



MARTEDÌ 11 GIUGNO

Semifinale 1 Under 18 | Stadio del Conero di Ancona, ore 17 (diretta DAZN e VivoAzzurro TV)

Semifinale 2 Under 18 | Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, ore 20.30 (diretta DAZN e VivoAzzurro TV)



GIOVEDÌ 13 GIUGNO

Finale Under 18 | Stadio del Conero di Ancona, ore 20 (diretta DAZN e VivoAzzurro TV)



DOMENICA 16 GIUGNO

Semifinale 1 Under 17 Serie C | Stadio della Vittoria di Tolentino, ore 17

Semifinale 2 Under 17 Serie C | Stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, ore 20.30



MARTEDÌ 18 GIUGNO

Finale U17 Serie C | Stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, ore 20 (diretta DAZN e VivoAzzurro TV)



MERCOLEDÌ 19 GIUGNO

Semifinale 1 U17 Serie A e B | Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, ore 17 (diretta DAZN e VivoAzzurro TV)

Semifinale 2 U17 Serie A e B | Stadio Del Conero di Ancona, ore 20.30 (diretta DAZN e VivoAzzurro TV)



VENERDÌ 21 GIUGNO

Finale Under 17 Serie A e B | Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, ore 19 (diretta DAZN e VivoAzzurro TV)



SABATO 22 GIUGNO

Finale Under 16 Serie A e B | Stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, ore 20 (diretta DAZN e VivoAzzurro TV)



DOMENICA 23 GIUGNO

Finale Under 16 Serie C | Stadio Bruno Recchioni di Fermo, ore 18 (diretta DAZN e VivoAzzurro TV)



MARTEDÌ 25 GIUGNO

Semifinale 1 Under 15 Femminile | Stadio della Vittoria di Tolentino, orario da definire

Finale Under 15 Serie A e B | Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, ore 20 (diretta DAZN e VivoAzzurro TV)

Semifinale 2 Under 15 Femminile | Stadio Bruno Recchioni di Fermo, orario da definire



MERCOLEDÌ 26 GIUGNO

Finale Under 15 Serie C | Stadio Nicola Tubaldi di Recanati, ore 18 (diretta DAZN e VivoAzzurro TV)



GIOVEDÌ 27 GIUGNO

Finale 3°-4° posto Under 15 Femminile | Stadio e orario da definire

Finale 1°-2° posto Under 15 femminile | Stadio della Vittoria di Tolentino, ore 18 (diretta VivoAzzurro TV)



VENERDÌ 28 GIUGNO

Semifinale 1 Under 17 femminile | Stadio Bruno Recchioni di Fermo, ore 17

Finale Under 15 Dilettanti | Stadio Nicola Tubaldi di Recanati, ore 18 (diretta VivoAzzurro TV)

Semifinale 2 Under 17 femminile | Stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, ore 20.30



SABATO 29 GIUGNO

Finale Under 17 Dilettanti | Stadio Nicola Tubaldi di Recanati, ore 20 (diretta VivoAzzurro TV)



DOMENICA 30 GIUGNO

Finale 3°-4° posto Under 17 femminile | Stadio e orario da definire

Finale 1°-2° posto Under 17 femminile | Stadio Bruno Recchioni di Fermo, orario da definire (diretta DAZN e VivoAzzurro TV)