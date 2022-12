Bentornato Walino. Il loretano Cheddira rientra alla grande, gol e giocate in Bari-Genoa davanti a decine di loretani

Bentornato, Walino. L'attaccante italo-marocchino del Bari Cheddira, ha segnato al rientro dopo il Mondiale giocato in Qatar con il Marocco. La vittima è stata il Genoa di Alberto Gilardino, a proposito di grandi attaccanti, davanti a oltre 48.000 spettatori. Una partita importante quella dell'attaccante, che per l'occasione ha visto uno striscione dedicato dalla Tribuna Est, da parte di alcuni sostenitori arrivati da Loreto, la sua città.

La buona prova di Cheddira

Per Cheddira, almeno per lui, è stata una notte importante. Gol al rientro, belle giocate, un tunnel su Kevin Strootman, che per l'autostima può servire e tanto. Ha dato tutto, ha sfruttato l'unica grande occasione avuta e lo ha fatto facendo passare la palla sotto le gambe del portiere avversario difendendo così - con 10 gol all'attivo - il trono di capocannoniere in Serie B. Bravo anche a far salire la squadra, a recuperare palloni a centrocampo. Era mancato, per quanto il Bari senza di lui abbia fatto bene e ieri invece ha perso. Coincidenze e nulla più. Cheddira is back.