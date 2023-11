ANCONA Ritrovarsi dopo tanto tempo pur non essendosi mai lasciati. Spal-Ancona di sabato pomeriggio al Paolo Mazza sarà anche la festa delle due tifoserie unite dallo storico gemellaggio sancito nei primi anni ‘80.

La grande unione

Un’unione che lega in primis la Nord dorica alla Ovest ferrarese ma anche i club moderati e le due città che sentono forte questo sentimento tramandato di generazione in generazione. L’ultimo precedente ufficiale, a Ferrara, rimanda al 6 dicembre 2015 ma in tutto questo tempo - anche con la Spal in Serie A e l’Ancona tra i dilettanti - le visite reciproche non sono mai venute a mancare. Nelle Marche, in Emilia Romagna così come in tutta Italia. La presenza sugli spalti, le feste estive ma anche le raccolte benefiche portate avanti spalla a spalla, da sempre.

APPROFONDIMENTI LA PARTITA Ancona, il fortino Del Conero funziona: anche la Recanatese va ko. Spagnoli-show nella ripresa

Il legame e l’amichevole

Il gemellaggio porta la data del 1984 ma, in realtà, ci sono episodi che risalgono ancora a tempi antecedenti. Un legame nato dai valori comuni, dagli ideali, dal tifo, rinsaldato in ogni evento possibile. Un antipasto ci sarebbe potuto essere anche in estate quando, nel programma delle amichevoli diramato dall’Us Ancona, figurava un allenamento congiunto proprio con la Spal fissato per il 6 agosto a Cingoli. Il test fu poi annullato per “sopraggiunti motivi organizzativi” comunicati quasi a ridosso dalla dirigenza estense. I sostenitori della Ovest non presero affatto bene questa decisione da parte della propria società. Il disappunto sfociò in un comunicato dove emerse lampante tutto il rammarico «per una bella iniziativa della società Us Ancona Calcio per trascorrere un’incredibile giornata di festa, essendo i tifosi della Curva Nord di Ancona il nostro unico e sentitissimo gemellaggio»

Nel 1973 il preludio

Come detto, prima del 1984 c’è stata un’altra occasione da considerare il preludio alla coesione. Risale al marzo del 1973 (Serie C) e viene raccontata nel libro “Noi siamo Dorici” realizzato dai ragazzi della Curva Nord. In quella circostanza, al vecchio Dorico, centinaia di tifosi spallini arrivarono nel capoluogo marchigiano con tamburi, trombe, striscioni e decine di bandiere. Si legge testualmente: «Fu una delle prime tifoserie così ben organizzate che noi “ragazzetti” vedemmo in casa nostra, gente che pochi anni prima aveva fatto la Serie A. Ne rimanemmo affascinati. C’è da dire che ci fu subito, a pelle, un grande e reciproco rispetto, che dura tuttora».

Il pranzo dei club

Tante le iniziative in allestimento per sabato. Tra cui il pranzo in comune che vedrà protagonisti i club dorici e ferraresi. Cuba e Noi biancorosse, infatti, che si muoveranno in pullman partendo in mattinata vivranno il pre-gara insieme al Coordinamento Clubs di Ferrara. Per le prenotazioni contattare Eros (333/5668567) o Angela (333/9393922).