ANCONA Domenica l’Ancona affronterà il Pontedera nel primo di quattro match point da non fallire per conquistare la salvezza. Tra le fila dei granata, oltre all’ex biancorosso Lorenzo Peli – che si è trasferito al Pontedera proprio dall’Ancona nel mercato di riparazione -, figura anche Simone Andrea Ganz, attaccante classe ’93 e figlio di Maurizio. Il centravanti che portò l’Ancona in Serie A nella stagione 2002/03 dopo aver vestito maglie pesanti, tra cui quelle di Milan e Inter. Il figlio d’arte ha raccontato le emozioni sue, e della famiglia, in vista della partita del Mannucci avvisando la compagine dorica.

«Papà sarà allo stadio»

«Ad Ancona abbiamo vissuto due anni quando ero piccolo, avevo 8-9 anni – ha esordito Ganz jr -, in cui mio padre ha vinto la B e poi ha giocato la A. E’ stato un momento molto importante e tutta la famiglia lo ricorda con grande piacere. Sarà una partita speciale, so quanto è stato importante il nome di Ganz per la vostra città e sarà molto bello affrontare l’Ancona, anche perché sarà la prima volta che lo farò nella mia carriera. Tra l’altro, papà Maurizio domenica sarà allo stadio a vedere la partita, quindi sarà senza dubbio emozionante e speciale sia per me che per lui». Dopo aver iniziato il campionato nel girone C con il Brindisi - in cui è stato compagno di Moretti (tornato all’Ancona a gennaio) e Lombardi – Ganz è passato al Pontedera nell’ultima finestra di calciomercato invernale e sta trovando continuità, avendo già collezionato dieci presenze condite da un gol e un assist: «Al Pontedera mi sto trovando molto bene, ho giocato quasi tutte le partite e sono felice, mentre la prima metà di stagione è stata difficile per me e un po’ per tutti i giocatori che sono stati al Brindisi, per tante vicissitudini. Conoscevo Moretti già prima del Brindisi, ho sempre avuto un buon rapporto con lui e anche con Luca Lombardi, entrambi mi hanno parlato molto bene della società Ancona. Rivedrò con piacere Federico domenica».

«Spero di segnare»

Il Pontedera troverà un’Ancona in piena zona playout e obbligata a fare punti, quindi Simone Ganz si aspetta una battaglia in campo: «L’Ancona avrà sicuramente voglia di imporsi e di fare risultato, quando le squadre sono in una situazione di classifica precaria le partite sono tutte toste e difficili. Sarà una partita tignosa, la giocheremo tutte e due al massimo delle nostre possibilità. Noi ovviamente speriamo di portare a casa la vittoria, e magari con un mio gol sarebbe ancora meglio». Infine, Ganz ha parlato del compagno di squadra Peli, che ha lasciato l’Ancona a gennaio dopo esser stato messo fuori rosa dall'ex mister dorico Colavitto e che avrà sicuramente voglia di vendicarsi, sportivamente parlando, domenica: «Peli si è allenato bene ed è sempre carico, sicuramente per lui questa settimana è un po’ più importante delle altre ma siamo tutti concentrati perché sappiamo quanto è importante la partita per noi, quindi ci stiamo preparando bene».