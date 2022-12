Italservice Pesaro, feste finite: tra le mura amiche sorride il Came Dosson. ​La Supercoppa è già il passato

PESARO – Quando dice tutto male, perdi. Così è stato certamente per l'Italservice Pesaro, che 72 ore dopo la vittoria della Supercoppa a Genzano è tornata in campo per il recupero del match con la Came Dosson ed è stata sconfitta nel finale, 2 a 0. Al club del presidente Lorenzo Pizza ha girato tutto veramente storto. Prima della gara – affrontata con le energie fisiche in riserva – ha dovuto rinunciare sia a Canal che a Fortini, inevitabilmente spremuti nel successo con l'Olimpus Roma valso l'ottavo trofeo nazionale in bacheca. Durante l'incontro out anche Alflen per un problema muscolare. Mister Colini soprattutto nella ripresa si è ritrovato a fare i conti con una coperta corta e ha pagato dazio.

ITALSERVICE PESARO-CAME DOSSON 0-2 (0-0 p.t.)

ITALSERVICE PESARO: Putano, Fortini, De Oliveira, Dalcin, Ruan Alflen, Ugolini, Tonidandel, Kytola, Pires, Joao Miguel, Schiochet, Cianni. All. Colini

CAME DOSSON: Ditano, Suton, Juan Fran, Vieira, Grippi, Belsito, Galliani, Di Guida, Azzoni, Botosso, Gavioli, Ricordi. All. Rocha

MARCATORI: 16'49'' s.t. Juan Fran (C), 19'46'' Vieira (C)

ARBITRI: Ciccarelli (Napoli), Rutolo (Chieti). Crono: Serfilippi (Pesaro)