Frosinone, colpo di scena in panchina: Grosso non sarà più l'allenatore

FROSINONE - Terremoto in casa Frosinone. Fabio Grosso ha deciso di non rinnovare il proprio contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, e lascia quindi, dopo due anni e mezzo, la panchina dei ciociari.

L'artefice della promozione in Serie A, dopo aver vinto e dominato il campionato di B, non guiderà quindi la squadra nella prossima stagione. Il presidente Stirpe ora dovrà aprire il casting per scegliere chi sarà il nuovo allenatore.