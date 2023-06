Fossombrone, serve l'ultimo passo per volare in serie D: 2-2 all'andata con l'Agazzanese

FOSSOMBRONE - Ci siamo, E' il grande giorno, quello in cui tutta Fossombrone ha un chiodo fisso in testa: (ri)scrivere la storia e tornare in Serie D. Fa caldo, tanto caldo. Ma nonostante ciò oggi alle 16.30 i biancazzurri scenderanno in campo per la finale di ritorno dei playoff nazionali di Eccellenza.

Allo stadio "Marcello Bonci" ci sarà l'Agazzanese, regina degli spareggi-promozione dell'Emilia Romagna. All'andata, in provincia di Piacenza, è finita 2 a 2. Un risultato dolce e amaro per l'undici di Fucili, che a fine gara aveva realizzato il 2 a 1 e poi in extremis si è fatto riprendere. La parte più dolce è nelle prospettive in vista della sfida odierna, con il Fossombrone che potrà giocare quasi per due risultati su tre: vittoria, ovviamente, o segno ics, perlomeno quelli con massimo un gol realizzato. Con il 2 a 2 si andrebbe ai supplementari, mentre con un pari a partire dal 3 a 3 sarebbero gli ospiti a festeggiare. Tifa per la squadra di Fucili anche il Monturano Campiglione che ha perso 2-0 ad Osimo lo spareggio delle vincitrici del playoff Promozione e che può appunto salire in Eccellenza in caso di vittoria del Fossombrone.