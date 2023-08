La Fiorentina di Bonaventura si qualifica in Conference League: ribaltato lo svantaggio con il Rapid Vienna

FIRENZE- La Fiorentina del marchigiano Giacomo Bonaventura avanza in Conference League. Al Franchi i viola non falliscono la rimonta e superano 2-0 il Rapid Vienna con una doppietta di Nico Gonzalez (andata 1-0 per gli austriaci). Domani alle 13.45 il sorteggio dei gironi.

Il tabellino

FIORENTINA-RAPID VIENNA 2-0

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi (87' Parisi); Arthur (60' Duncan), Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura (87' Kokorin), Kouamè (72' Sottil); Nzola (60' Beltran). All. Italiano

Rapid Vienna (4-3-3): Hedl; Oswald, Querfeld, Hofmann, Auer; Sattlberger, Seidl, Kerschbaum; Grull, Mayulu (68' Strunz), Kuhn (84' Bajc). All. Barisic

Reti: 59' , 90' (rig.) Nico Gonzalez