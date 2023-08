Conference League, Fiorentina sconfitta 1-0 in Austria dal Rapid Vienna nell'andata dei playoff

Il Rapid Vienna sconfigge 1-0 la Fiorentina nel match d'andata del playoff di Conference League disputato all'Allianz Stadion della capitale austriaca. A decidere il match il calcio di rigore trasformato da Grull al 35' del primo tempo. Il ritorno tra una settimana allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Rapid Vienna-Fiorentina 1-0 (1-0)

Rapid Vienna (4-2-3-1): Hedl; Schick, Querfeld, Hofmann, Auer (47' st Moormann); Kerschbaum, Sattlberger; Oswald (26' st Kuhn), Seidl (47' st Greil), Grull (36' st Bajic); Burgstaller. (25 Gartler, 19 Solbauer, 22 Koscelnik, 30 Bajlicz, 24 Kaygin, 17 Mayulu, 7 Strunz, 21 Unger).

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri (36' st Quarta), Biraghi; Arthur, Mandragora (36' st Duncan); Gonzalez, Bonaventura (26' st Infantino), Brekalo (12' st Sottil); Nzola (36' st Beltran). (53 Christensen, 26 Mina, 65 Parisi, 37 Comuzzo, 73 Amatucci, 99 Kouamé, 91 Kokorin). All. Italiano

Arbitro: Pajac (Cro).

Reti: nel pt 35' Grull (rigore).

Angoli: 4-3 per la Fiorentina. Recupero: 3' e 4'. Ammoniti: Mandragora, Hofman per gioco falloso, Schick e Bonaventura per per comportamento non regolamentare. Spettatori: 23.000 circa.