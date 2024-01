Figc, al vaglio la riforma di Serie A, B e C. La svolta (se confermata) potrebbe essere totale

ANCONA La giornata di oggi è stata quella dell’indiscrezione pubblicata - in mattinata - da Sportitalia secondo cui il presidente della Figc Gabriele Gravina starebbe riflettendo sulla riforma dei campionati professionistici. Un format nuovo, innovativo, che stravolgerebbe la struttura di Serie A, B e C riducendo drasticamente il totale delle squadre.

LEGGI ANCHE: Superlega, Juve, Inter, Milan, Napoli e le altre: quali squadre italiane parteciperebbero? La Roma: «Inaccettabile attacco ai campionati». Il Manchester Utd ha già detto di no

Il dettaglio

Da 20 a 18 formazioni in A e B, da 60 a 18 in Lega Pro. Queste le indiscrezioni che, se confermate, aprirebbero a una svolta. Di conseguenza, andrebbe riformato l’assetto dei dilettanti con il ripristino, come paventato in passato, del cosiddetto semi-professionismo (ex Serie C2).