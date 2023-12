Superlega, Juve, Inter, Milan, Napoli e le altre: quali squadre italiane parteciperebbero? La Roma: «Inaccettabile attacco ai campionati». Il Manchester Utd ha già detto di no

Il progetto della Superlega comincia a scricchiorale dopo le prime ore di entusiasmo a causa di alcuni club che hanno fatto luce sulla loro partecipazione. In molti si stanno chiedendo quali sono le squadre, soprattutto della Serie A, che prenderanno parte al nuovo campionato europeo che è stato presentato da A22 Sports tramite una conferenza stampa in mattinata. La sentenza porterà di sicuro granid novità nel mondo del calcio nonostate in molti avessero criticato il progetto quando venne alla luce, ovvero nel 2021.