La Fermana è ufficialmente in vendita, una società sta cercando acquirenti

FERMO La Fermana è ufficialmente in vendita: si cercano nuovi investitori che possano prendersi tutto o comunque gran parte delle quote. Il comunicato del club, pubblicato sul sito alle ore 12 di ieri, è stato chiarissimo: «I soci della Fermana hanno deciso di avvalersi del supporto della società "The Step Over", con sede a Milano, affidandole l'incarico di scouting per selezionare primari investitori del settore», si è letto all’interno della nota.

L’advisor incaricato è quel Leonardo Limatola, ex dirigente della Fiorentina, che ha già curato il passaggio della Pistoiese nelle mani del tedesco Lehmann qualche mese fa e ha messo in contatto il nuovo proprietario dell’Ancona Tony Tiong con Mauro Canil, rimasto nel club come socio di minoranza. «L'interesse primario per la Fermana è individuare un soggetto solido che voglia proseguire e migliorare quanto fatto di buono in questi anni dal club, senza dover assecondare alcun obiettivo speculativo da parte degli attuali azionisti», le parole utilizzate dal dottor Limatola, coadiuvato dal socio Nicola Maria Vitali, il quale così si è esposto: «Ringraziamo per la fiducia concessa dal club. La Fermana è un club ben radicato sul territorio». Se, come ribadito, da mesi, forse addirittura anni, questa società aveva fatto capire le sue intenzioni, l’uscita ufficiale di ieri ha rotto gli indugi per la prima volta in modo perentorio. I tempi, comunque, potrebbero non essere brevissimi, e dunque a Fermo si continua a respirare la stessa aria. Domani amichevole con il Montegiorgio al Recchioni alle ore 16.