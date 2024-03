Fermana, ufficiale Mosconi: l'ex tecnico di Fano, Tolentino e Samb ha firmato fino a giugno 2025

Firma e allenamento. La Fermana comunica ufficialmente di aver affidato l'incarico della guida tecnica della prima squadra ad Andrea Mosconi, ex tecnico di Fano, Tolentino e Samb. Per lui, grinta e orgoglio in panchina, si tratta della prima volta al timone di una squadra di Serie C per quanto in condizioni decisamente difficili.

Collaboratore tecnico in A a Cagliari

Classe 1967, nato in provincia di Rieti ma umbro d'adozione, Mosconi vanta una lunga esperienza in panchina iniziata a Foligno come collaboratore tecnico per poi passare in Serie A, nello stesso ruolo, al Cagliari stagione 2010-2011.



Da primo allenatore inizia al Nocera Umbra nel 2012, l'anno successivo in Eccellenza per poi vincere a seguire l'Eccellenza Marche con la Sambenedettese (2013-2014) e il Tolentino (2018-2019).

Si è liberato dal Campobasso

In Serie D ha guidato Sambenedettese, Poggibonsi, Tolentino (conquistando il terzo posto) e lo scorso anno l'Alma Juventus Fano, vincendo i play-off del girone F.

Ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2025. Il ds Massimo Andreatini lo aveva individuato anche se era ancora legato contrattualmente al Campobasso, Serie D girone F. Mosconi fu esonerato ad ottobre dopo cinque partite, al suo posto Rosario Pergolizzi, il mister siciliano che con la Primavera del Palermo di Gianvito Misuraca si laureò campione d’Italia nel 2009.