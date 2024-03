Fermana, salta Protti: fatale la sconfitta nel derby con l'Ancona. Si attende il nome del successore

FERMO Stefano Protti non è più l'allenatore della Fermana. Il tecnico canarino, subentrato a sua volta ad Andrea Bruniera lo scorso ottobre, è stato esonerato alle 12.30 di oggi (6 marzo). Fatale al mister la sconfitta nel derby contro l'Ancona per 2-1 che lascia la squadra all'ultimo posto.

Il successore

In queste ore si deciderà il nome del successore che andrà in panchina contro il Pineto nel prossimo match. Uno dei nomi emersi, quello di Massimo Silva, sarebbe stato per il momento lasciato in stand-by