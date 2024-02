Pippo Inzaghi esonerato dalla Salernitana: si attende solo l'annuncio ufficiale della dirigenza

La permanenza di Filippo Inzaghi sulla panchina della Salernitana è ormai agli sgoccioli, con il tecnico che è stato esonerato dalla dirigenza. Per l'addio dell'ex attaccante di Milan e Juventus manca solo l'annuncio ufficiale che decreta la fine del piacentino alla guida dei campani. L'avventura era cominciata il 10 ottobre 2023, con Pippo che prende il posto di Paulo Sousa, esonerato da Iervolino. Ora sembra essere arrivato il suo momento, invece, per dire addio alla squadra e manca solo l'annuncio ufficiale.

I numeri della Salernitana

La Salernitana ha conquistato fino ad oggi solo 13 punti ed è ultima in serie A a meno 5 dal diciannovesimo posto. La distanza non sembra incolmabile, ma nell'ultima giornata è arrivata la sconfitta con l'Empoli, uno scivolone in uno scontro diretto importante. Gli amaranto non vincono da ben 6 partite, quando a fine dicembre è arrivato il successo contro l'Hellas Verona. Da quel giorno è arrivato un solo punto, nel pareggio con il Torino e poi il nulla.