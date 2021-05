Il Fano non sfonda: solo 0-0 con l'Imolese nell'andata dei playout. Il Legnago vince 3-0, Ravenna retrocesso

FANO - Solo rimpianti per il Fano che pareggia 0-0 al Mancini contro l’Imolese nella gara di andata dei playout del girone B di Serie C. Vrdetto rimandato a sabato prossimo a Imola, dove i granata dovranno per forza vincere per evitare la retrocessione in Serie D. La squadra di Tacchinardi ha sprecato le migliori occasioni nel finale con un destro di Ferrara che ha sfiorato l’incrocio dei pali e con un colpo di testa di Montero destinato all'incrocio dei pali parato da Rossi. Nell’altro playout un super Legnago si guadagna la permanenza in Serie C superando per 3-0 il Ravenna. Dopo la vittoria all’andata per 1-0, i veneti hanno bissato il successo anche nella gara di ritorno. La doppietta di Bulevardi, intervallata dal rigore realizzato da Buric, condannano così i romagnoli alla retrocessione in Serie D.

