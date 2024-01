Animi tesi per il derby Fano-Forsempronese. Russo proclama la giornata granata (curva a 20 euro, abbonamenti non validi), i tifosi annunciano che resteranno all'esterno dello stadio

FANO - Promette animi tesi, fuori dallo stadio, il derby di serie D AJ Fano - Forsempronese in programma allo stadio Mancini, questa domenica, alle ore 14.30. I tifosi di Fano, ai quali si potrebbero unire quelli Fossombrone, hanno infatti espresso la volontà di non entrare all'interno dell'impianto sportivo dopo l'annuncio della "Giornata Granata", indetta dalla società fanese, in cui non saranno validi gli abbonamenti e non verrà concesso nessun tipo di accredito. I tifosi granata, riferendosi al presidente Russo, parlano di «ennesima volontà di prendere in giro la piazza fanese». La partita non sará trasmessa in diretta streaming e i biglietti (in prevendita Bar Giolla, Prodi Sport, Polvere di Caffè, Q8 con un diritto di prevendita di 1,50 euro) e i biglietti avranno i seguenti prezzi: Curva Locali 20 +1,50 euro, tribuna Laterale 22 (17 ridotto) +1,50 euro, tribuna Centrale 27 (22 ridotto) +1,50 euro e curva ospiti 20 + 1,50 euro. Ingresso gratuito sotto i 12 anni. Per i tifosi locali, il botteghino dello stadio rimarrá aperto dalle 12.30 alle 14.30 di domenica 14 gennaio.

Il coro

«Preso atto del prezzo di curva a 20 euro per la gara prevista domenica al "Mancini" contro il Fossombrone - si legge in un comunicato congiunto della tifoseria fanese, firmato Club Forza Alma, Panthers Fano e Ultras Fano con il quale si invita, ancora una volta, l'attuale presidente ad andarsene -, essendo in questo atto chiara per l'ennesima volta la volontà di prendere in giro la piazza fanese da parte di un Presidente che non ci avrà mai dalla sua parte, e che continueremo a contestare finché purtroppo sarà seduto in quella sedia, comunichiamo che a quella partita NOI all'interno dello Stadio non ci saremo e faremo sentire dall'esterno della nostra curva il sostegno ai ragazzi in campo (certi che vogliano regalarci l'ennesima maglia sudata verso la tribolata salvezza) e il nostro disappunto verso questa società nonché verso l'amministrazione comunale che la sta supportando (quanto accaduto durante il periodo delle feste natalizie riguardo "il Campo dei Militari" non ci è affatto piaciuto).

Siamo certi che il popolo granata segua la nostra linea e non entri allo stadio Mancini domenica 14 gennaio 2024, ma rimanga all'esterno del settore a sostenere la squadra. Cogliamo l'occasione di queste poche righe per chiedere all'amministrazione comunale stessa quanto ha ancora intenzione di aiutare questo non gradito personaggio. Orgogliosi di essere fanesi: mai con questa società».