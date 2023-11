Fabrizio Ricciardi sbarca in Serie A. L'arbitro senigalliese sarà impegnato in Monza-Torino

SENIGALLIA L'arbitro senigalliese (assistente di linea) Fabrizio Aniello Ricciardi, 34 anni presidente della sezione di Ancona, sbarca ufficialmente in Serie A e sarà protagonista in Monza-Torino in programma per sabato 11 novembre alle 20.45 allo U-Power Stadium di Monza.

La designazione

Dirigerà l'incontro l'esperto Daniele Doveri di Roma mentre, insieme a Ricciardi, l'altro assistente sarà Davide Imperiale di Genova. Quarto ufficiale Daniele Rutella di Enna. VAR Valerio Marini di Roma 1; AVAR Antonio Di Martino di Teramo.