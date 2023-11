ANCONA Una storia che con lo sport non c’entra nulla. Ma che tuttavia, fortunatamente, non ha intaccato la sua passione. Protagonista l’arbitro di Crema Marco Peletti che, sabato alle 18.30 al Del Conero, dirigerà Ancona-Pontedera. I fatti risalgono al 2013, il fischietto cremasco appena 18enne dirigeva Valera Fratta-Nuova Zorlesco partita valevole per la seconda categoria lodigiana, in Lombardia.

L’aggressione

In quella circostanza, Peletti fu costretto a sospendere l’incontro dopo essere stato colpito da un pugno dritto all’occhio. Il motivo? Una decisione avversa, non gradita a un giocatore in campo. Le proteste sempre crescenti, fino a spingere il direttore di gara a estrarre il cartellino rosso. Non ha fatto in tempo. E’ caduto dopo essere stato colpito, la paura, poi la corsa al Pronto Soccorso del Comune più vicino da parte di un giovanissimo colpevole solo di “scegliere” e di arbitrare. L’aggressore, trattenuto a fatica da dirigenti e compagni in preda al suo raptus, è stato poi squalificato per tre anni con una multa di 250 euro e una denuncia che è diventata oggetta della giustizia ordinaria. Ma c’è una passione che è stata più forte di tutto e che non ha impedito al giovane Marco di continuare lungo il suo percorso.

«Ho pensato di smettere»

«Mi sono sentito deluso, colpito mentre stavo facendo il mio dovere - aveva riferito due settimane dopo l’accaduto al giornale di Cremona La Provincia - Ho anche pensato di smettere di arbitrare, anche se con calma ho capito che non poteva essere quella la soluzione». Parole che possano servire da monito per tanti. Giovani e adulti.

La designazione

Al Del Conero Peletti sarà coadiuvato dagli assistenti Domenico Russo di Torre Annunziata e Manuel Cavalli di Bergamo, mentre il quarto ufficiale sarà Matteo Dini di Città di Castello. Nel corso di questa stgione ha già diretto, per quanto riguarda il girone B, la sfida tra Vis Pesaro e Arezzo terminata 1-1 con le reti di Pattarello per gli ospiti e Sylla per i padroni di casa.