Guarda chi si rivede: l'arbitro anconetano Daniele Tombolini torna a dirigere una partita a 62 anni

ANCONA Riecco Daniele Tombolini. L'arbitro anconetano (nato a Loreto), 130 in Serie B e 151 in Serie A (l'ultima fu nel 30 aprile 2006 Siena-Juventus 0-3), è tornato a 62 anni a dirigere un incontro nella giornata di ieri (sabato 2 dicembre). Si è trattato di una sfida del campionato allievi tra Jesina e Monserra terminata 4-3 per i padroni di casa.

Mancanza di fischietti

Divertimento e tanta correttezza in campo dai giovani calciatori guidati da un fischietto di eccezione che ha deciso di sposare la causa a favore dell'Aia di Jesi. Sono sempre meno, infatti, i direttori di gara e allora si cercano vari escamotage - approfittando della disponibilità e della professionalità di arbitri più esperti - per tamponare la situazione.